Войнова Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Войнов Семён Кузьмич
Мать: Войнова Марфа Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно