Войнова Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова Валентина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Войнов Семён Кузьмич

Мать: Войнова Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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