Пургина (Козлова) Евфалия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Козлов Дмитрий Васильевич
Мать: Козлова Жена
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.
Дочь: Пургина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.
Дочь: Пургина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1915
Дочь: Пургина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1919
Дочь: Пургина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно