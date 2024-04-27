Пургина (Козлова) Евфалия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина (Козлова) Евфалия Дмитриевна

Место рождения

Выжилково, Путятинская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Козлов Дмитрий Васильевич

Мать: Козлова Жена

Выжилково, Путятинская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.

Дочь: Пургина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Сын: Пургин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.

Дочь: Пургина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Пургин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.06.1915

Дочь: Пургина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.10.1919

Дочь: Пургина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Михайлович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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