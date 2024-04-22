Дрозд (Дрозденко) Климент Егорович
Место рождения
Дата рождения23.01.1804
Дата смерти10.10.1804
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36X-8?i=711&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
10.10.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C6-1?i=60&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.01.1830
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HQ-7?cc=4133834&cat=1013792