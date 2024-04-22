Дрозд (Дрозденко) Климент Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Климент Егорович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

23.01.1804

Дата смерти

10.10.1804

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1804

Отец: Дрозд (Дрозденко) Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Дрозд (Шевченко) Ульяна Емельяновна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36X-8?i=711&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
10.10.1804
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C6-1?i=60&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.01.1830

Жена: Дрозденко (Антоненко) Прасковья (Параскева) Саввична

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HQ-7?cc=4133834&cat=1013792

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