Данилова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Данилов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Данилов Самсон Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Данилов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Данилов Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Данилов Захар Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Данилов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович

Смерть
Неизвестно

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