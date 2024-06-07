Данилова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Данилов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Данилов Самсон Филиппович
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Данилов Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Данилов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Данилов Филипп Ефимович
Смерть
Неизвестно