Фурашева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1921
Сын: Фурашов Василий? Иванович
Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич
Дады, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1946
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич