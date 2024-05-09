Фурашева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурашева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурашов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1921

Сын: Фурашов Василий? Иванович

Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич

Дады, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1946

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Фурашов Иван Васильевич

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