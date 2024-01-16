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Меньшенин Николай Иванович

Место рождения

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Верхнеентальский С/С, Д. Лычная

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Меньшенин Иван Иванович

Мать: Меньшенина Ксения Георгиевна

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Верхнеентальский С/С, Д. Лычная
Военная служба
29.12.1941
Кичменгско-Городецкий Рвк, Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н
Смерть
?.06.1943
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