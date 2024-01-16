Меньшенин Николай Иванович
Место рожденияВологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Верхнеентальский С/С, Д. Лычная
Дата рождения1901
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Верхнеентальский С/С, Д. Лычная
Военная служба
29.12.1941
Кичменгско-Городецкий Рвк, Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н
Смерть
?.06.1943