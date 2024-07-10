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Баяндина Ульяна Лукинична

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Баяндин Лука Иванович

Мать: Баяндина Агафья Пантелеевна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
С 1834 по 1850
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах

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