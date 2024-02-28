Асанова Настасья (Екатерина) Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1805 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров
РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Асанов Карп Федоров
Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Асанова Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Федор Егоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно