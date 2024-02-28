Асанова Настасья (Екатерина) Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Настасья (Екатерина) Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1823

Сын: Асанов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Асанов Карп Федоров

Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Асанова Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Асанов Василий Федоров

Отец ребёнка: Асанов Федор Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Федор Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно
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