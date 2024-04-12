Борзов Савва (Савелий) Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Савва (Савелий) Нестеров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Борзов Нестер Климов (Леонтьев)

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
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