Борзов Савва (Савелий) Нестеров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Борзов Нестер Климов (Леонтьев)
Мать: ?
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677