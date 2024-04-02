Асанова (Терентева) Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения?.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
?.11.1885 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167
Бракосочетание
14.05.1901 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167 Поручители: По жениху д. Пессянки Андрей Космин Асанов и д. Верх-Култыма Лаврентий С. Гладких По невесте д. Пессянки Василий Иоа... Показать все
Смерть
Неизвестно