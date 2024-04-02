Асанова (Терентева) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Терентева) Евдокия Яковлева

Место рождения

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

?.11.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167
Бракосочетание
14.05.1901 ст.

Муж: Асанов Григорий Космин

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167 Поручители: По жениху д. Пессянки Андрей Космин Асанов и д. Верх-Култыма Лаврентий С. Гладких По невесте д. Пессянки Василий Иоа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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