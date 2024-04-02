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Асанов Григорий Космин

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

?.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1883 ст.

Отец: Асанов Косма Сергеев

Мать: Асанова Ксения Архипова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167
Бракосочетание
14.05.1901 ст.

Жена: Асанова Евдокия Яковлева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 167 Поручители: По жениху д. Пессянки Андрей Космин Асанов и д. Верх-Култыма Лаврентий С. Гладких По невесте д. Пессянки Василий Иоа... Показать все
Поручитель
19.05.1902 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Восприемник
19.01.1903 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.10
Смерть
Неизвестно
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