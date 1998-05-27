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(Пилипчук) Оксана
(Пилипчук) Оксана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 27.05.1998
Пол
Женский
Отец
Пилипчук Виталий
Мать
Пилипчук (Пастушина) Татьяна
Около 1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.05.1998
Отец:
Пилипчук Виталий
Мать:
Пилипчук Татьяна
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