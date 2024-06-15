Некрасова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти01.01.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1784
Дочь: (Некрасова) Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
26.10.1790
Сын: Некрасов Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
14.04.1792
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Некрасов Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
01.04.1793
Дочь: (Некрасова) Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Рождение ребёнка
15.05.1796
Дочь: (Некрасова) Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов
Смерть
01.01.1808
Причина смерти: измерзла