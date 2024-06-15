Некрасова Анна Иванова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

01.01.1808

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Гаврила Мартинов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1784

Дочь: (Некрасова) Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Некрасов Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1790

Сын: Некрасов Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1792

Сын: Некрасов Мартин Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1793

Дочь: (Некрасова) Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1796

Дочь: (Некрасова) Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.01.1808
Причина смерти: измерзла

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