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Чайкина Матрона Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1847 и 1850

Муж: Чайкин Иван Титович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чайкин Автоном Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чайкин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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