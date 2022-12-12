Чайкина Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1847 и 1850
Муж: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно