Горшкова Феодосия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.
Сын: Горшков Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Горшков Василий Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1811 ст.
Отец ребёнка: Горшков Василий Иванов
Смерть
Неизвестно