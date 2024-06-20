Горшкова Феодосия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Феодосия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Василий Иванов

Рождение ребёнка
21.08.1799 ст.

Сын: Горшков Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Горшков Василий Иванов

Рождение ребёнка
02.12.1811 ст.

Сын: Горшков Николай Васильев

Отец ребёнка: Горшков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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