Калмыков Виктор Спиридонович
мужской, родился 16.10.1961
ОтецКалмыков Спиридон Николаевич1935 г.р.
МатьШатилова Елена1937 г.р.
Супруги
Калмыкова ЖаннаНеизвестно г.р.
Дети
Часовских Маргарита Викторовна30.11.? г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1961
Отец: Калмыков Спиридон Николаевич
Мать: Шатилова Елена
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Часовских Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Калмыкова Жанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Жанна