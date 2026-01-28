Калмыков Виктор Спиридонович 16.10.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыков Виктор Спиридонович

Автор
АК
Калмыкова А.

мужской, родился 16.10.1961

Отец
Калмыков Спиридон Николаевич1935 г.р.
Мать
Шатилова Елена1937 г.р.
Супруги
Калмыкова ЖаннаНеизвестно г.р.
Дети
Часовских Маргарита Викторовна30.11.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1961

Отец: Калмыков Спиридон Николаевич

Мать: Шатилова Елена

Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Часовских Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Калмыкова Жанна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Жанна

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