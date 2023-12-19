Никифорова Ефимья Акинтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Никифоров Герасим Егорович
Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович
Смерть
Неизвестно