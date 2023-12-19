Никифорова Ефимья Акинтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ефимья Акинтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифоров Герасим Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никифоров Ефим Егорович

Отец ребёнка: Никифоров Егор Федотович

Смерть
Неизвестно

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