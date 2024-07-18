Charlow Irving Isador
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1907
Дата смерти03.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Рождение ребёнка
09.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Bloomfield Charlow) Syd
Рождение ребёнка
16.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Bloomfield Charlow) Syd
Смерть
03.03.1969