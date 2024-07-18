Charlow Irving Isador — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Charlow Irving Isador

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1907

Дата смерти

03.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: Charlupski Charlow Herman

Мать: (Madnick Charlow) Rachel

Рождение ребёнка
09.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Bloomfield Charlow) Syd

Рождение ребёнка
16.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Bloomfield Charlow) Syd

Смерть
03.03.1969

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