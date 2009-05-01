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Карпов Алексей Александрович

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Карпов Александр Иванович

Мать: Карпова (Маркушина) Ольга Васильевна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1958

Сын: Карпов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
01.05.2009
Похороны
Около 03.05.2009
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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