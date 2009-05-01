Карпов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти01.05.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1951
Рождение ребёнка
24.07.1954
Рождение ребёнка
27.02.1958
Мать ребёнка: Карпова (Макарова) Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.02.1964
Смерть
01.05.2009
Похороны
Около 03.05.2009
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область