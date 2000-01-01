Терехов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Терехов Егор
Мать: Терехова Марина
Рождение ребёнка
20.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1943
Причина смерти: На войне