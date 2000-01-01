Терехов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Терехов Егор

Мать: Терехова Марина

Рождение ребёнка
20.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1943
Причина смерти: На войне
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