Третьякова (Матасенко) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Матасенко) Мария Трофимовна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Матасенков Трофим Михайлович

Мать: Матасенкова -- Евдокия Никитична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
06.07.1908

Муж: Третьяков Николай Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Третьякова Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Третьякова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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