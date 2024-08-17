Третьякова (Матасенко) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
06.07.1908
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Третьякова Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Третьякова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно