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Varis (Waris) Heikki Heikinpoika

Место рождения

Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland

Дата рождения

05.07.1820

Дата смерти

20.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1820

Отец: Varis (Waris) Heikki Juhonpoika

Мать: Waris (Varis) (Kultanen) Maria Pietarintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Waris (Varis) (Virkki / Wirkki) Maria Antintytär

Рождение ребёнка
07.02.1846

Сын: Varis (Waris) Antti Heikinpoika

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Virkki / Wirkki) Maria Antintytär

Рождение ребёнка
19.12.1847

Сын: Varis (Waris) Jooseppi Heikinpoika

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Virkki / Wirkki) Maria Antintytär

Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Varis (Waris) Mikko Heikinpoika

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Virkki / Wirkki) Maria Antintytär

Смерть
20.08.1850

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