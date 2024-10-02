Varis (Waris) Heikki Heikinpoika
Место рожденияMälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland
Дата рождения05.07.1820
Дата смерти20.08.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1846
Рождение ребёнка
19.12.1847
Сын: Varis (Waris) Jooseppi Heikinpoika
Мать ребёнка: Waris (Varis) (Virkki / Wirkki) Maria Antintytär
Рождение ребёнка
09.12.1849
Смерть
20.08.1850