Надуткин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадуткин Яков Иванович

Надуткин Яков Иванович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Надуткин Иван Корниилович

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Надуткин Евстахий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Надуткин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Надуткин Галактион Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Надуткин Савва Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.