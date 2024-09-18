Надуткин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Надуткин Иван Корниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Надуткин Евстахий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Надуткин Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Надуткин Галактион Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно