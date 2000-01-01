Коряка Марфа Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Коряка Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Коряка Дмитрий Павлович
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно