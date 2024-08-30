Спирчина (Карягина) Харитина (Христинья) Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смерти01.11.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1864 ст.
Дочь: (Спирчина) Марина Ананьева
Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов
Деревни верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Ананий Иванов и жена его Христинья Флорова,оба православные
Рождение ребёнка
21.02.1866 ст.
Сын: Спирчин Поликарп (Полихарп) Ананьев
Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1867 ст.
Дочь: Филиппова (Спирчина) Мария Ананьева
Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов
Смерть
01.11.1898 ст.
от старости