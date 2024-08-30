Спирчина (Карягина) Харитина (Христинья) Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирчина (Карягина) Харитина (Христинья) Флорова

Спирчина (Карягина) Харитина (Христинья) Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

01.11.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Карягин Флор Петров

Мать: Карягина (Ширшова) Домна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирчин Ананий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Спирчин Филипп Ананьев

Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов

Рождение ребёнка
09.07.1864 ст.

Дочь: (Спирчина) Марина Ананьева

Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Ананий Иванов и жена его Христинья Флорова,оба православные
Рождение ребёнка
21.02.1866 ст.

Сын: Спирчин Поликарп (Полихарп) Ананьев

Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1867 ст.

Дочь: Филиппова (Спирчина) Мария Ананьева

Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.

Сын: Спирчин Евстафий Ананьев

Отец ребёнка: Спирчин Ананий Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.11.1898 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.