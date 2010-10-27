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Пономарева Виктория Владиславовна
Пономарева Виктория Владиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2010
Пол
Женский
Отец
Пономарев Владислав Юрьевич
1976 г.р.
Мать
Пономарева (Строкова) Наталья Валентиновна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2010
Отец:
Пономарев Владислав Юрьевич
Мать:
Пономарева Наталья Валентиновна
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