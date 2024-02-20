Ивченко Игнат Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Игнат Тимофеевич

Ивченко Игнат Тимофеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1720

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Ивченко Тимофей Евгеньевич

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ивченко Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1766

Сын: Ивченко Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ивченко Герасим Игнатьевич

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1811
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close