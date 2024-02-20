Ивченко Герасим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Герасим Игнатьевич

Ивченко Герасим Игнатьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ивченко Игнат Тимофеевич

Мать: Ивченко Марфа Родионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна Герасимовна

Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ивченко Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ивченко Степан Герасимович

Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ивченко Иван Герасимович

Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ивченко Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерия Герасимовна

Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евфимия Герасимовна

Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Агафия Ивановна

Смерть
1836
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close