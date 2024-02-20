Ивченко Герасим Игнатьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1775
Отец: Ивченко Игнат Тимофеевич
Мать: Ивченко Марфа Родионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна Герасимовна
Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ивченко Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Ивченко Агафия Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ивченко Степан Герасимович
Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ивченко Филипп Герасимович
Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерия Герасимовна
Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евфимия Герасимовна
Мать ребёнка: Ивченко Анна Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Агафия Ивановна
Смерть
1836
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука