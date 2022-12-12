Яковлев Евгений Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Евгений Геннадьевич

Яковлев Евгений Геннадьевич

avatar

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

07.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1961

Отец: Яковлев Геннадий Александрович

Мать: Яковлева Аполинария Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close