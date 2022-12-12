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Яковлев Евгений Геннадьевич
Яковлев Евгений Геннадьевич
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
07.10.1961
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Геннадий Александрович
1932 г.р.
Мать
Яковлева Аполинария Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1961
Отец:
Яковлев Геннадий Александрович
Мать:
Яковлева Аполинария Васильевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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