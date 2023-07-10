Мыльников Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Сын: Мыльников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1980
Дочь: Мыльникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно