Мыльников Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльников Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Мыльников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1980

Дочь: Мыльникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыльникова Пахмутова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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