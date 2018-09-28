Радайкина Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радайкина Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1965

Дата смерти

28.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.
1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радайкин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будыкин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1990

Дочь: Радайкина Валерия Павловна

Отец ребёнка: Радайкин Павел

Рождение ребёнка
29.05.1998

Дочь: Будыкина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Будыкин Иван Николаевич

Смерть
28.09.2018

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