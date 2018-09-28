Радайкина Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1965
Дата смерти28.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радайкин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1990
Дочь: Радайкина Валерия Павловна
Отец ребёнка: Радайкин Павел
Рождение ребёнка
29.05.1998
Дочь: Будыкина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Будыкин Иван Николаевич
Смерть
28.09.2018