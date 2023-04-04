Лушников Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Попова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лушников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Александр Алеклексеевич
Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна
Смерть
1901