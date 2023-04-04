Лушников Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Попова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лушников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Александр Алеклексеевич

Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Лушникова Клавдия Христофоровна

Смерть
1901
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