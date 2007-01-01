Свистунов Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунов Артур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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