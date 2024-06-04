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Бакланова Авдотья Михайлова

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

18.09.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Андрей Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бакланов Алексей Андреев

Отец ребёнка: Бакланов Андрей Алексеев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Бакланов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Бакланов Андрей Алексеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.09.1841
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки

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