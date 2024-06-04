Бакланова Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти18.09.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Бакланов Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Бакланов Андрей Алексеев
Смерть
18.09.1841
Причина смерти: от чахотки