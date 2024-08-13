Андреева (Лазарева) Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Лазарева) Анастасия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1864

Дата смерти

11.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.10.1864
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Андреев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: (Андреева) Анисья Филипповна

Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1889

Сын: Андреев Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Андреев Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1896

Сын: Андреев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Андреев Мартын Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич

Смерть
11.06.1904
Похороны
12.06.1904

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