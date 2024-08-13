Андреева (Лазарева) Анастасия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1864
Дата смерти11.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.10.1864
Бракосочетание
05.02.1884
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: (Андреева) Анисья Филипповна
Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1889
Сын: Андреев Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Андреев Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1896
Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1900
Сын: Андреев Мартын Филиппович
Отец ребёнка: Андреев Филипп Андреевич
Смерть
11.06.1904
Похороны
12.06.1904