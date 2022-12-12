Смирнов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Крюкова Анна Михайловна
Бушнево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: Счастливцева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна
Бушнево, Идская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1916 ст.
Дочь: Башун Валентина Петровна
Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна
Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
1916