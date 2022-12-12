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Смирнов Пётр Васильевич

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Место рождения

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Крюкова Анна Михайловна

Бушнево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: Счастливцева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна

Бушнево, Идская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1916 ст.

Дочь: Башун Валентина Петровна

Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна

Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
1916
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