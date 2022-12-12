Никитина Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Никитина Елена Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1892
Дочь: Никитина Мария Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Никитин Александр Александрович
Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно