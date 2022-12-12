Никитина Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Никитина Елена Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1892

Дочь: Никитина Мария Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Никитин Александр Александрович

Отец ребёнка: Никитин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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