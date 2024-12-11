Царева (Беловская) Елена 06.03.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Царева (Беловская) Елена

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1971

Отец: Беловский Юрий Александрович

Мать: Беловская (Гусева) Валентина Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
10.08.1990

Муж: Царёв Александр Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.09.1991

Дочь: Царёва Дарья Александровна

Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
05.11.1999

Дочь: (Царёва) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
27.01.2010

Дочь: (Царёва) Мария Александровна

Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область

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