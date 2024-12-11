Царева (Беловская) Елена
Место рождения
Дата рождения06.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1971
Бракосочетание
10.08.1990
Рождение ребёнка
22.09.1991
Дочь: Царёва Дарья Александровна
Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович
Рождение ребёнка
05.11.1999
Дочь: (Царёва) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович
Рождение ребёнка
27.01.2010
Дочь: (Царёва) Мария Александровна
Отец ребёнка: Царёв Александр Валентинович