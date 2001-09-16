Самоловова (Извекова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Извекова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1930

Дата смерти

16.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самоловов Николай Григорьевич

Смерть
16.09.2001

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