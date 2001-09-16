Самоловова (Извекова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1930
Дата смерти16.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самоловов Николай Григорьевич
Смерть
16.09.2001