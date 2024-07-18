Скуратовский Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратовский Мартин

Скуратовский Мартин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1837 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратовский Павел Мартинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Скуратовский Иван Мартинов

Мать ребёнка: ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.