Матрёна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения09.03.1822 ст.
Дата смерти24.02.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1822 ст.
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
22.01.1841 ст.
Муж: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бандуров Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Смерть
24.02.1897 ст.
Пелагеинское, Кимрский муниципальный район, Тверская область