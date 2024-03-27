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Матрёна Фёдорова

Место рождения

Сенькино, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.03.1822 ст.

Дата смерти

24.02.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1822 ст.

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Татьяна Гаврилова

Сенькино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1841 ст.

Муж: Андрей Васильев

Чернявка, Калязинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бандуров Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Чернявка, Калязинский уезд, Тверская губерния
Смерть
24.02.1897 ст.
Пелагеинское, Кимрский муниципальный район, Тверская область
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