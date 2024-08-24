Андронова Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Андронова) Пелагея Титовна
Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Андронова) Авдотья (Евдокия) Титовна
Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Андронова) Марья Титовна
Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Андронова) Любовь Титовна
Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович
Смерть
Неизвестно