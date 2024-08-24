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Андронова Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронов Тит Герасимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Андронова) Пелагея Титовна

Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Андронова) Авдотья (Евдокия) Титовна

Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Андронова) Марья Титовна

Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Андронова) Любовь Титовна

Отец ребёнка: Андронов Тит Герасимович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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