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(Ванюрхина) Анастасия Иларионова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1887 ст.

Дата смерти

20.06.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1887 ст.

Отец: Ванюрхин Ларион (Илларион) Максимов

Мать: Ванюрхина Анастасия (Настасья) Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Иларион Максимов и законная жена его Анастасия Степанова,оба православные
Крещение
25.10.1887 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Васильев Клюшников и той же деревни крестьянская девица Татьяна Захарова
Смерть
20.06.1888 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Илариона Максимова дочь Анастасия (8 мес.).

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