(Ванюрхина) Анастасия Иларионова
Место рождения
Дата рождения22.10.1887 ст.
Дата смерти20.06.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1887 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Иларион Максимов и законная жена его Анастасия Степанова,оба православные
Крещение
25.10.1887 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Васильев Клюшников и той же деревни крестьянская девица Татьяна Захарова
Смерть
20.06.1888 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Илариона Максимова дочь Анастасия (8 мес.).