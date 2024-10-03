Попова (Кутина) Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1825 и 1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Кутин Василий Яковлевич
Мать: Кутина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Галанин (Попов) Стефан Тимофевич
Отец ребёнка: Попов Тимофей Галактионович
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Между 1825 и 1826