Попова (Кутина) Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кутина) Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1825 и 1826

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кутин Василий Яковлевич

Мать: Кутина Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Тимофей Галактионович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Галанин (Попов) Стефан Тимофевич

Отец ребёнка: Попов Тимофей Галактионович

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Между 1825 и 1826

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