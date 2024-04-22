Колосов Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Колосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно