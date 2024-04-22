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Колосов Пётр Михайлович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Колосов Михаил Иванович

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Колосова Александра Павловна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Александра Павловна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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