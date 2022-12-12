Марфа Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Тиханов

Нармонка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Тиханов

Смерть
Неизвестно
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