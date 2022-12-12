Кондрашова (Цуканова) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кондрашова Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Алипова Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондрашова Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кондрашова Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кондрашова Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно