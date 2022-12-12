Кондрашова (Цуканова) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Цуканова) Ксения Степановна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кондрашова Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондрашов Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Алипова Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондрашова Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кондрашова Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кондрашова Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Кононович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Илья Кононович

Смерть
Неизвестно
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