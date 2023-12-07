Горбунов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Горбунов Иван Данилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735
Сын: Горбунов Никита Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1737
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана