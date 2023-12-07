Горбунов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Горбунов Иван Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Горбунов Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1737
Рождение ребёнка
1738

Сын: Горбунов Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

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