Потейко Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1918
Дочь: Потейко (Потейко) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Гурина (Потейко) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.01.1925
Сын: Потейко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна
Смерть
1985