Потейко Василий Андреевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко Василий Андреевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Потейков Андрей Васильевич

Мать: Потейкова (Мороз) Анна Кондратьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Потейко (Потейко) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Гурина (Потейко) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Потейко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.01.1925

Сын: Потейко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1985

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