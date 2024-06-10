Потейко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти26.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Рождение ребёнка
09.05.1948
Дочь: Мякишева (Потейко) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Потейко (Пинигина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Пинигина) Мария Николаевна
Смерть
26.11.1975
Причина смерти: автокатастрофа