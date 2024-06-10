Потейко Николай Васильевич 10.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко Николай Васильевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

26.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Потейко Василий Андреевич

Мать: Потейко (Огневская) Мария Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.05.1948

Дочь: Мякишева (Потейко) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Потейко (Пинигина) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Пинигина) Мария Николаевна

Смерть
26.11.1975
Причина смерти: автокатастрофа

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